Veteriner Dairesi Müdürlüğünden küçükbaş hayvan üreticilerine duyuru… Veteriner Dairesi Müdürlüğünden küçükbaş hayvan üreticilerine duyuru…

Alsancak’ta sakin Sabit Şanverdi (E-43) hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada Şanverdi’nin kendi yaşamına son verdiği kaydedildi.