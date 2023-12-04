Alsancak’ta sakin Sabit Şanverdi (E-43) hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada Şanverdi’nin kendi yaşamına son verdiği kaydedildi.
Sabit Şanverdi hayatını kaybetti
Alsancak’ta sakin Sabit Şanverdi (E-43) hayatını kaybetti.
Alsancak’ta sakin Sabit Şanverdi (E-43) hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada Şanverdi’nin kendi yaşamına son verdiği kaydedildi.
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