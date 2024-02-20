Güney Kıbrıs’ta, Rusya’ya uygulanan yaptırımları çiğneyenleri cezalandıracak özel birim oluşturulacağı bildirildi.

Alithia gazetesi “Oligarklara Yardım Ettiği Tespit Edilenlere Ceza” başlıklı haberinde, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ), bazı Rum şirketlerin Putin’in müttefiklerine Batı yaptırımlarından kaçabilmesi için yardım ettiğini ifşa ettiğini yazdı.

Gazete, gerek ICIJ’nin haberi, gerekse uluslararası haber ajanslarında yayınlanan haberlere göre, bahsi geçen özel birimin kurulmasının, “Cyprus Confidential”ın Rum şirketlerin Putin’in ortaklarına yardım ettiğini ifşa etmesinin ardından yeni bir reform çabası olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın yıl sonuna kadar, yeni bir mali yaptırım özel komitesi kurmayı planladığının belirtildiği haberlerde, AB’nin, Rus oligarkların finansal oyun alanıymış gibi lanse edilmesinin önüne geçilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Gazete, ICIJ’e göre söz konusu özel birimin İngiltere’nin yardımlarıyla oluşturulacağını ve İngiltere’nin, bu doğrultuda teknik destek koyma taahhüdünde bulunduğunu yazdı.