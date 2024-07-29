Rusya'nın Volgograd bölgesinde hareket eden yolcu treninin, bir yük kamyonuna çarparak raydan çıkması nedeniyle yaklaşık 140 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya Demir Yolları şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Kazan'dan Adler bölgesine giden yolcu treninin Volgograd'da kaza geçirdiği belirtildi.
Trenin yük kamyonuna çarpması nedeniyle raydan çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, yaklaşık 140 kişinin yaralandığı, 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Rusya Soruşturma Komitesi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: rss