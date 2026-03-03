ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a geniş çaplı hava harekatı başlatmış, İran’ın İsrail ve ABD üslerine misillemesiyle savaş bölge ülkelerine yayılmıştı. Saldırıların ilk gününde İran’ı 37 yıldır yöneten Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü. Savaş, dördüncü gününde karşılıklı saldırılarla sürüyor.

Britanya, İran’a saldırılara katılmadığını duyurmuştu. Fakat Britanya Başbakanı Keir Starmer, 2 Mart’ta ABD’nin İran’ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma talebini kabul ettiklerini açıklamıştı.

The Sun’a konuşan Trump, saldırılara katılmadığı için Britanya’ya sitem etti:

“(Starmer) Hiç yardımcı olmuyor. Bunu göreceğimi, Britanya’nın bunu yapacağını düşünmezdim. Dünya artık daha farklı. Britanya’yla ilişkilerimiz daha farklıydı. İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü.

Başbakan, Müslüman oylarını düşünerek böyle bir karar (saldırılara katılmama) almış olabilir. Onun kendi sorunları var.

ABD güçlü bir ülke, Ortadoğu’da iyi işler başardı. Artık Ortadoğu’da bir savaşa girerken en eski müttefiki Britanya’ya ihtiyacı yok.

‘Fransa harika iş çıkarıyor’

Bizim için fark etmez ama Starmer’ın yardım etmesi gerekirdi. Fransa harika iş çıkarıyor ama Britanya diğerlerinden çok farklı. NATO genel sekreterinin (Mark Rutte) neler söylediğini gördünüz, harika birisi. Hepsi harikaydı ancak Keir biraz farklı.”

Trump ardından “Enerji fiyatlarınız tavan yaptı” deyip Britanya’yı Kuzey Denizi’ne açılmaya çağırdı.

ABD başkanı “Ayrıca ülkenizden nefret eden yabancıları ülkenize almayı bırakın” diye de ekledi.