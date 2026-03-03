The Guardian gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan İngiliz üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) yönelik dron saldırısının ardından üssü korumaya yönelik planlar masaya yatırıldı.

Bu kapsamda dron karşıtı operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirilen HMS Duncan gemisinin bölgeye gönderilmesi planlanırken başka bir kaynak, 2 geminin gönderilebileceğini dile getirdi.

Orta Doğu'da şu anda bir savaş gemisi bulunmayan İngiltere'nin bölgedeki başka noktalara gemi gönderme planı yapmadığı bilgisi de haberde yer aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri üssü, dün bir İran dronunun hedefi olmuştu.

Savunma Bakanlığı, üsdeki piste düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya ve büyük bir maddi zarara sebep olmadığını açıklarken, üsse yönelen 2 dronun ise engellendiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin Ada'da 2 üssü bulunuyor.

İngiltere, Umman üzerinden Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesine başlayacak

İngiltere Parlamentosu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, bugüne kadar 130 bin İngiliz'in, İran'ın hedef aldığı Orta Doğu ülkelerinde bulunduğuna dair Bakanlığa bildirim yaptığını söyledi.

Bu ülkelerin birçoğunda hava sahasının kapalı olduğunu hatırlatan Cooper, "Bölge ülkelerindeki mevkidaşlarımla temas halindeyim. Dün Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'yla yaptığım görüşmede harika bir destek aldık. Güvenli olduğu takdirde bazı tahliye uçuşlarını güvence altına alacaklar." dedi.

Cooper, "Öncelik dezavantajlı vatandaşların olacak şekilde (Umman'ın başkenti) Maskat'tan kalkan uçuşlarda İngiliz vatandaşları için kapasiteyi artırmak için hava yolu şirketleriyle görüşüyoruz. Hükümetin Maskat'tan tarifeli uçuşları gelecek günlerde başlayacak." diye konuştu.

Bakanlığın İngiliz vatandaşlarıyla tahliye uçuşu için temasa geçeceğini söyleyen Cooper, daha önce görülmemiş sayıda İngiliz vatandaşının Orta Doğu'dan tahliye beklediğini belirtti.

Cooper, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan İngiliz hava üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) 2 insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlenmesine de değinerek üssün savunma kapasitesini ek savaş uçakları ve anti-dron kapasiteyle artırdıklarını ifade etti.