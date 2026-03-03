ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde insani krizi daha da derinleştirdi.

İsrail ordusu, sınırlı geçişlere açık Refah sınır kapısı da dahil, Gazze'ye açılan tüm kapıları İran misillemesini gerekçe göstererek hafta sonu kapatmıştı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını yaklaşık iki yılın ardından 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişine açmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok kuruluş, ateşkes sonrası dahi İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın girmediğine dikkat çekiyor.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) kurucusu Jose Andres, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sınırlar kapalı kalırsa, WCK'nin yemek stoku bu hafta tükenecek. Günde 1 milyon sıcak yemek pişiriyoruz. Her gün gıda teslimatına ihtiyacımız var.

Adının paylaşılmaması şartıyla Guardian'a konuşan uluslararası bir gıda güvenliği uzmanı da Gazze Şeridi'nde sadece bir haftalık taze gıda stoku kaldığını söylüyor.

Fırınlarda ekmek yapmak için sadece 10 gün yetecek un kaldığı, yardım kolilerinin de iki haftada tükenebileceği bildiriliyor.

İran'a cumartesi günü başlatılan saldırıların ardından Gazze'de gıda fiyatları da fırladı. 25 kilogramlık un çuvalının fiyatı, geçen hafta yaklaşık 30 şekelken (yaklaşık 425 TL) bu hafta 80 ila 100 şekele (yaklaşık 1140 ila 1425 TL) yükseldi. Şeker, bebek bezi ve yemeklik yağ gibi diğer temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları da iki katına çıktı.

İsrail yönetiminin uyguladığı abluka nedeniyle geçen yaz kıtlığa sürüklenen Gazze'de yeniden açlık endişesi yaşanıyor.

7 çocuk babası Suphi Zanayen, "Gazze'de kıtlığın tekrar başlaması, bizim için bombardımanlardan bile daha korkutucu" diyor.

Zanayen, elinde kalan parayla stok yapmaya çalışacağını belirtirken, İsrail saldırılarında evlerini ve işlerini kaybeden birçok Filistinli alışveriş yapmakta zorlanıyor.

5 çocuk annesi Um Muhammed Hicazi, stok yapacak parası olmadığını ve yardım kuruluşlarının verdiği kolilerin ancak birkaç gün yeteceğini söylüyor.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Başkanı Jan Egeland, İsrail'in Gazze'deki sivillerin yeterli gıdaya erişebilmesini sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatarak, İran savaşının bu durumu değiştirmeyeceğini vurguluyor:

Halk mutfakları şimdiden kapanmaya başladı ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları yükseliyor. Bölgesel savaş genişlemesine rağmen İsrail uluslararası insani hukuk kurallarına göre kontrolü altındaki sivillere yardım sağlamak zorunda.

Gazze'de ABD aracılığıyla yürürlüğe giren 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 631 kişi öldürüldü, 1700 kişi de yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda toplam can kaybı 72 bini geçerken, yaralı sayısı da 172 bine yaklaştı.