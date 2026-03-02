ABD ve İsrail’in İran’a ortak saldırılarından sonra bölgede gelişen durum nedeniyle bugün Rum havalimanlarına yapılması planlanan 60 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

SigmaLive’in Larnaka ve Baf havalimanları işletmecisi “Hermes Airports” açıklamasına dayandırdığı habere göre Larnaka havalimanında 21 iniş, 21 kalkış olmak üzere 42, Baf havalimanında da 9’u iniş 9’u kalkış olmak üzere toplam 18 uçuş iptal edildi.

Yolculardan, havalimanlarına gitmeden önce bilet aldıkları şirket ya da acentelerle iletişime geçmeleri isteniyor.