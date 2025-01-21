Lavrov, Rusya 'yı ziyaret eden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile başkent Moskova’da bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Lavrov, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilere değinerek, "Bugünkü görüşme, son zamanlarda Ermenistan ile ilişkilerimizde ortaya çıkan sorunların çözümüne yardımcı olacak. İlişkilerimizin bölge dışı güçlerden olumsuz etkilenmemesi bizim için önemli. Bu güçler, Rusya-Ermenistan ortaklığının güçlenmesinden yana değil." diye konuştu.

Ermenistan'ın Sünik bölgesinde Rus konsolosluk varlığının genişletilmesinin önemine işaret eden Lavrov, bu bölgenin stratejik açıdan önemli olduğunu belirtti.

Lavrov, iki ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) kapsamındaki işbirliğine ilişkin ise "AEB, hem Rusya hem de Ermenistan'ın sosyal ekonomik kalkınmasının temellerinden biri, uluslararası durumun çalkantılı olduğu dönemde ekonomilerimizin sürdürülebilir büyümesini teşvik eden araç." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusuna da değinen Lavrov, Bakü ile Erivan'a bu konuda destek sağlamaya hazır olduklarını, her iki tarafla da ilişkileri sürdürdüklerini dile getirdi.

Bakan Lavrov, Güney Kafkasya'nın Avrasya bölgesindeki güvenliğin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

- "Amerikan halkının tercihine saygı duyuyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump ’ın göreve başlamasının ardından ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilmesi, BRICS ülkelerine vergi getirilmesi, Meksika Körfezi yerine "Amerika Körfezi" ifadesinin kullanılması ile ilgili yaptığı ilk açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Bu, Trump ve yönetiminin ABD çıkarlarını uluslararası arenada ilerletmek için kullanmayı düşündüğü yönetmelerin göstergesi." ifadelerini kullandı.

Lavrov, şöyle devam etti:

"Beyaz Saray'da Demokratlar da Cumhuriyetçiler de olsa, ABD'nin çıkarları hiçbir zaman değişmedi. Çıkarlar, her zaman her rakipten daha güçlü olma isteğiyle ilgili. Eski yönetim de bu hedef doğrultusunda hareket etti. Trump, bu hedefe ulaşmak için kullanmak istediği yöntemleri ortaya koydu. Amerikan halkının tercihine saygı duyuyoruz. Trump idaresindeki ABD yönetimi de Rus halkının tercihine saygı duyduğunu dile getirmişti."

"Moskova ile Washington arasında temasların kurulması bekleniyor mu?" sorusunu yanıtlayan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Trump’ın birbiriyle görüşmeye hazır oldukları yönünde açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, "Bunun cevabı belli." ifadesini kullandı.

- Mirzoyan: "İran ile sınırımızı artık kuvvetlerimiz koruyacak"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da AEB kapsamındaki işbirliğinin, ekonomi ve ticaret alanındaki ikili ilişkilerin gelişimi ve potansiyelini olumlu etkilediğini söyledi.

Güney Kafkasya'daki duruma değinen Mirzoyan, "Ermenistan, tüm zorluklara rağmen, bölgede uzun vadeli ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunuyor. Bu, tüm bölge ülkelerin çıkarları için faydalı." değerlendirmesinde bulundu.

Mirzoyan, "Ermenistan Bakanlar Kurulu, AB'ye üyelik sürecini başlatmaya yönelik karar taslağını onayladı. Ne kadar sürede AB'ye üye olmayı düşünüyorsunuz? Hem AB'de hem de AEB'de aynı anda üye olmayı ne şekilde planlıyorsunuz?" sorusuna ise "Bu taslakta herhangi bir süre ve belirli mekanizma söz konusu değil. Bunun için parlamentoda oylama yapılacak. Bundan sonra ne olacak göreceğiz. Birçok uzman, burada çelişkinin olduğunu söylüyor. Bunu tartışmak bana düşmez." şeklinde yanıt verdi.

Rus askerlerinin Ermenistan-İran arasındaki sınır kapısından çekildiğine dikkati çeken Mirzoyan, sınırdaki durumun her zaman sakin olduğunu belirtti.

Mirzoyan, "Sınırlarımızı artık kuvvetlerimiz koruyacak. Burada, büyük bir siyasi skandala yol açacak hiçbir şey olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.