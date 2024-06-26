RÜŞVET İDDİALARININ GÖBEĞİNDEKİ  BÜROKRAT KİM?

BAKAN ATAOĞLU’NUN TAVRI NE  OLACAK?

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın sosyal medya paylaşımı gözleri bu kez Turizm Bakanlığına  çevirdi.

Kudret Özersay’ın paylaşımı sonrasında Turizm Bakanlığı bu kez rüşvet iddiaları ile gündeme geldi.

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu sessziliğini korurken Halkın Partisi Genel  Başkanı Kudret  Özersay ise bakanlık içerisindeki rüşvet iddialarını adli makamların bilgisine getirip konu ile ilgili polise  suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayarak partisi  tarafından sürdürülen sorumlu muhalefet anlayışının yeni bir örneğini ortaya koydu.

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RÜŞVET İDDİALARININ GÖBEĞİNDEKİ  BÜROKRAT KİM?

Görevinin bir gereği olan işlemi yapmak için rüşvet istediği iddia edilen bürokratın kim olduğu konusunda Ünal Üstel Hükümetinin Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun sessizliği soru işaretlerini çoğaltırken konuyla  ilgili yeni açıklamaların belgeler  ile kamuoyunda paylaşılacağı da diğer  iddialar arasında.

POLİS SORUŞTURMA AÇACAK MI?

Halkın Partisi Genel Başkanı  Kudret  Özersay’ın şikayet dilekçesi sonrasında Polis Genel Müdürlüğünün iddialar ile ilgili soruşturma  yapıp yapmayacağı ise  diğer bir merak konusu.

Polis Genel Müdürlüğünün baskı altına  alınmaya çalışılarak iddiaların açıklığa kavuşmasının engelleneceğine dair şüphelerin de olduğu konuyla ilgili Kudret Özersay’ın  konunun takipçisi olunacağına dair yaptığı sosyal medya paylaşımı ise şöyle:

  BAKAN ATAOĞLU AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrasında gözler Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na çevrildi.

Turizm Bakanlığına bağlı resmi daireler de görevli bir bürokratın görevini kötüye kullanarak rüşvet istediğine dair iddiaların açıklığa kavuşturulması ile ilgili Bakan Fikri Ataoğlu’nun ne yapacağı ise kamuoyu tarafından yakından takip edilen diğer bir konu.

Editör: Mehmet Mehmet