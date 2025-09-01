31.08.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da Paradise Park Düğün Salonu önündeki isimsiz sokak üzerinde, Mehmet AVŞAR (E-24) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AA 901 A plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden bulvara giriş yapması sonucu, o esnada bulvar üzerinde batı istikametine doğru seyreden kimliği meçhul sürücü yönetimindeki UK 440 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. UK 440 plakalı araç sürücüsü isim ve adres vermeden kaza mahallinden ayrılmıştır.

AA 901 A plakalı araç sürücüsü Mehmet AVŞAR aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.