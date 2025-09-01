31.08.2025 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, İbrahim DİRAN (E-31) 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZD 768 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada St. Barnabas Çemberine geldiğinde, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çemberdeki araçların geçmesini bekleyen Olgun SÖNMEZ (E-22) yönetimindeki RZ 427 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan ZD 768 plakalı araç sürücüsü İbrahim Diran, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

ZD 768 plakalı araç sürücüsü İbrahim DİRAN aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.