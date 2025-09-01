Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü, 2025-2026 öğretim yılı Meslek Liseleri’nin 9. sınıfları için ikinci tur başvuruların yarın başlayacağını duyurdu.

Daireden verilen bilgiye göre, ilk tur başvurularını yapamayan, kontenjan yetersizliği nedeniyle açıkta kalan ya da kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan öğrenciler, 2-5 Eylül tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

- En fazla 5 tercih hakkı

Başvurular, Meslek Liselerine Öğrenci Yerleştirme Tercih Kılavuzu”na göre yapılacak ve öğrenciler öğrenim görmek istedikleri meslek liseleri ile alanları arasından en fazla 5 tercih yapabilecek. Yerleştirmelerde diploma dereceleri ve kontenjanlar esas alınacak.

- Ortaokul ve özel okul mezunları için başvurular

Ortaokul mezunları başvurularını kendi okullarından, özel okul mezunları ise doğrudan meslek liselerinden yapabilecek.

Kayıt hakkı kazananların listesi ise , son başvuru tarihinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanacak. Öğrenciler, hak kazanmaları halinde 8-10 Eylül tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek.

Kılavuz kitapçığı ve alan tanıtım kataloğuna ise www.mebnet.net ile www.mtod.mebnet.net adreslerinden ulaşılabilecek.