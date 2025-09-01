Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Serdinç Maypa, Girne Antik Liman Altyapı Çevre Restorasyon Düzenlemesi ve Geliştirme Projesi ile ilgili çıkılan ihalenin Kamu İhale Yasası’na aykırı şekilde sonuçlandığını iddia ederek yaptığı başvuruyu inceledi ve rapor hazırladı. Raporda, ihalenin Kamu İhale Yasası’na aykırı olmadığı sonucuna varıldı.

Raporda, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne başvuruda bulunan Serdinç Maypa’nın Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından Girne Antik Liman Altyapı Çevre Restorasyon Düzenlemesi ve Geliştirme Projesi kapsamında çıkılan ihalenin Kamu İhale Yasası’nın 13. maddesine aykırı bir şekilde sonuçlandığını iddia ettiği belirtildi.

İhale için 26 Ekim 2022 tarih ve saat 10.00’a kadar Merkezi İhale Komisyonu tarafından teklif kabul edildiğinin kaydedildiği raporda, Tosunoğlu İnşaat Şirketi Ltd.de 1 Mart 2022 tarihinde Hasan Tosunoğlu’nun direktörlük görevinden alınarak Uğur Tosunoğlu ve Cenk Tosunoğlu’nun direktör olarak atandığı, Hasibe Tosunoğlu’nun da sekreter olarak görev yaptığı bildirildi.

Raporda, Hasan Tosunoğlu’nun 23 Ocak 2022 tarihinde yapılan Milletvekilli Erken Genel Seçimleri'nde Demokrat Parti adına milletvekili seçildiği de belirtilirken; bir milletvekilinin, çocuklarının ve eşinin direktör ve sekreter olduğu bir şirketin ihaleye katılması veya Merkezi İhale Komisyonu tarafından bu şirket lehine karar verilmesini yasaklayan herhangi bir düzenleme olmadığı aktarıldı.

Raporda, Tosunoğlu İnşaat Şirketi Ltd.’e verilen ihalenin, Kamu İhale Yasası’nın 13.maddesinin (1).fıkrasına aykırılık teşkil etmediği kaydedildi.

