Rum Yönetiminin Macaristan’daki yeni büyükelçisi Omiros Mavromattis’in, 14 Ağustos’ta Budapeşte’deki Sandor Sarayında düzenlenen törende, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’a güven mektubunu sunduğu haber verildi.

Mavromattis ile Novak’ın törenin ardından baş başa görüştüklerini de yazan Haravgi gazetesi, Mavromattis’in görüşmede Rum kesiminin, iki ülke arasındaki ilişkilerin aynı zamanda işbirliğinin gerek ikili, gerek de çoklu düzeyde daha da güçlenmesi ve derinleştirilmesine hazır olduğunu söylediğini iletti.

Mavromattis’in Novak’ı Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler konusunda bilgilendirdiğini ve Kıbrıs’taki ileri sürülen Türk işgalinin üzerinden 49 yıl geçtiğine de atıfta bulunduğunu kaydeden gazete, Mavromattis’in bu çerçevede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin faaliyetlerine atıfta bulunduğunu belirtti.

Mavromattis konuşmasında Kıbrıs sorununun, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde ve BM’nin üzerinde anlaşmaya varılan çerçevesi içerisinde çözülmesine çabalarının uluslararası toplum tarafından desteklenmesinin önemine de işaret etti.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ise iki ülke arasındaki yakın ikili ilişkilere değindiği açıklamasında, Mavromattis’e Macaristan’daki görevini yerine getirmesi sırasında hükümetin tam desteğine sahip olacağını ifade etti.

Novak, ülkesinin Kıbrıs sorununun barışçıl çözümüne ilişkin taahhüdünü de teyit etti.