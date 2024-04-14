Rum yönetiminin, Güney Kıbrıs’a düzensiz göç ve sığınmacı akışını kesme konusunda ciddi ikilemlerle karşı karşıya bulunduğu, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un ise bu konuda anahtarın Suriye’nin elinde olduğuna inandığı bildirildi.

Haftalık Kathimerini haberi “Göçmen Meselesi Gordion Düğümü… Kombos: Göçmen Meselesinde Anahtar Şam’ın Elinde” başlığıyla manşete çekti.

Gazeteye göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriyeli göçmen ve sığınmacıları geri kabul etmeye olumlu bakıyor, böyle bir şeyi “suçlarından arınma” ve rejiminin meşruluğuna gösterge olarak kullanabilir. AB’nin Suriye ile diplomatik ilişkilerinin 13 yıldır kesik olması ve bu ülkeyi yaptırım listesinde tutması nedeniyle Suriye’ye böyle bir çağrı yapamayan Rum yönetiminin önündeki tek seçenek Lübnan’ın AB tarafından desteklenmesi.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos bu gazeteye verdiği röportajda 2 milyondan fazla Suriyelilerin, ülkede çıkan iç karışıklık sebebiyle Lübnan’a, oradan da yakınlığı sebebiyle Güney Kıbrıs’a gittiğini hatırlatarak, AB’nin geçen yıl Arap Birliği’ne yeniden katılan Suriye’ye yaklaşımını bu açıdan gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Kombos gerek AB ile gerek Lübnan ile temasta olduklarını hatırlattı.

AB’nin Lübnan’a yardım konusuna daha çok müdahil olması gerektiğine dikkat çeken Kombos, göç meselesinin Lübnan’dan çok Suriye ile ilgili olduğuna dikkat çekerek “Suriye meselesinin etkileriyle karşı karşıyayız. AB de göçmenlik konusuna yeniden yaklaşmalı. Suriye’den elini kolunu sallayarak komşu ülkelere giden çok sayıda kişi olduğu genel kabul görüyor.” dedi.