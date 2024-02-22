Rum Yönetimi'nin, Şuşa’da temmuzda yapılması planlanan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı’na Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davet edilmesi üzerine harekete geçtiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Bakü’ye Yönelik AB Üzerinden Hamleler” başlıklı haberinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in TDT Gayriresmi Toplantısı’na Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı davet etmesine ilişkin haberlerin, Rum Yönetimini alarma geçirdiğini yazdı.

Rum Yönetimi’nin hamlelerinin, tüm durumu tek etkilemesi mümkün görünen Avrupa Birliği’ne yönelik olacağını yazan gazete, KKTC’nin uluslararası tanınmayı sağlamak için Azerbaycan unsuruna çok fazla yatırım yaptığını da belirtti.

Gazete, gerek Bakü, gerekse Azerilerin dış politikasını büyük ölçüde etkileyen Türkiye’nin uluslararası ve Avrupa düzeyindeki yan etkilerinden kaçınmak için hamlelere özen gösterdiğini yazdı.

“Sahte devlet” olarak nitelendirdiği KKTC’nin siyasi açıdan yükseltilmesini hedefleyen Azerbaycan’ının hamlelerinin geçmişte önlendiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın bu çabadaki "güçlü kartının", Bakü için çok önemli bir ekonomik ortağı teşkil eden Avrupa Birliği olduğunu belirtti.

Haberin devamında, KKTC basınında konuyla ilgili çıkan haberlerin yanı sıra Başbakan Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Tatar’ın Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Profesör Dr. Hüseyin Işıksal’ın açıklamalarına da yer verdi.