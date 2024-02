Haftalık Kathimerini’nin “Devlet Vasiliko Batağında Hapsoldu” başlıklı haberine göre, 2022 yazında büyük bir coşkuyla başlayan sıvılaştırılmış doğal gaz kabul terminali inşaatının, teslimat takviminin dışına çıkmakla kalmayıp yüklenici konsorsiyum China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, METRON S. A, Hudong-Zonghua Shipbuilding Co Ltd ve Wilhelmsen Ship Management Limited konsorsiyumu tarafından tamamlanmama ve yarım kalma riski içerisinde olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Rum yönetimi, Vasiliko doğal gaz terminali projesi için 101 milyon Euro ödenek aldığı AB’a (Komisyon) karşı sorumlu duruma düşme tehlikesiyle de karşı karşıya. 17 gündür Çin konsorsiyumu her türlü inşaat faaliyetini durdurup, Rum makamlarının ifade ettiği gibi “ortadan kayboldu.”

Vasiliko terminali altyapı çalışmalarını yürüten Rum müteahhit firmaların büyük çoğunluğunun Çin konsorsiyumundan paralarını alamadığı ve yargıya başvurmaya hazırlandığı iddia edildi.

Vasiliko terminali inşaat projesinin, sıvılaştırılmış doğal gaz ile ilgili bütün altyapıların ve yeniden gaz haline getirme yüzer tesisiyle (FSRU) ilgili durum 17 Şubat’a kadar değişmezse, Rum yönetiminin siyasi karar almak zorunda kalacağı vurgulandı.

Habere göre, Rum yönetiminin ilk hedefi Çin konsorsiyumunun projeyi tamamlaması için gerekli çabalarını yoğunlaştırmak. Bunu başaramaması halinde, konsorsiyum ile sözleşmeyi sonlandırılacak. Bunun olması halinde ise, projeye yapacağı olumsuz etki bir yana, Rum yönetimi Çin Devlet Şirketi olan China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd ile karşı karşıya gelecek.

Çin konsorsiyumu ile yapılan sözleşmenin şikayet edilmesi halinde ise sözleşmenin içerdiği hüküm nedeniyle durum daha da karmaşık hale gelecek. Sözleşmeye göre, konsorsiyumun, projenin parası ödenmiş bütün mülkiyet unsurlarını, yani Çin’de inşa edilen ancak henüz teslim edilmeyen FSRU gemisini, Vasiliko’daki projeyi ve satın alınan teçhizatı iade etmesi gerekecek.