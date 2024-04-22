BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin 7 Mayıs’ta geleceği ve 14 Mayıs’a kadar kalacağı Kıbrıs’taki yeni temas turuna başlamadan önce Almanya, Fransa ve Brüksel’i ziyaret edecek.

Rum Yönetimi, Türk tarafının Kıbrıs sorununa yaklaşımını değiştirmesini sağlamak hedefiyle Avrupa’da yaptığı eylemlerin sonuç verip vermeyeceğinin, Holguin’in bu üç Avrupa başkentine yapacağı ziyaretlerden ortaya çıkması beklentisi içerisinde.

Fileleftheros “Holguin’in Kritik 20 Günlük Temasları… Lefkoşa Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisinin Bu Seyahatinin Kıbrıs Sorunundaki Sahneyi Netleştirmesini Bekliyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetiminin, Türkiye’nin Avrupa Konseyi kararına gösterdiği tepkiye “cevap vermemesinin de Holguin’in bu ziyaretleriyle alakalı olduğunu” yazdı.

Habere göre, Rum yönetimi Holguin’in üç Avrupa başkenti ve Türkiye’de yapacağı bir dizi görüşmenin sonuçlarını, yani Avrupa Konseyi kararında ortaya konulan niyetin Kıbrıs sorunundaki çabada karşılık bulup bulmayacağını bekliyor.

Rum hükümet çevreleri, Holguin’in bu hafta Brüksel’den başlayacak ziyaretlerinin Rum Yönetimi açısından, “Kıbrıs sorununun Türkiye-AB ilişkilerinde rol oynaması ve Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarını olumlu etkilemesi ile ilişkili olduğunu" ima ediyor.

Habere göre, Holguin AB’nin, özellikle de Almanya ile Fransa’nın oynayabileceği rol konusunu ele almak üzere 25 ve 26 Nisan’da Berlin’de Alman hükümetiyle görüşecek, ardından Fransa’ya geçecek ve 29-30 Nisan’da da Brüksel’de olacak, 7 Mayıs’ta da Ada’ya gelecek.

Rum Yönetimi 14 Mayıs’a kadar Ada’da kalacak Holguin’in bu bir haftalık süre içerisinde, BM’nin iki tarafın yeniden müzakere sürecine girmesi için çıkmazı nasıl kırmayı hedeflediğine dair kartları biraz daha açmasını bekliyor.

Rum Yönetimi Türkiye’ye ve dolayısıyla Kıbrıs sorununa karşı yaklaşımı konusunda daha önce kuşku noktasında temkinli yaklaştığı Almanya’ya, Türkiye’yi, “Kıbrıs sorunundaki tavrını değiştirmeye ikna etmesi” için bu sefer özel bir ağırlık veriyor.

Nikos Hristodulidis Alman medyasına yaptığı açıklamada, Türkiye ile müzakereleri yeniden başlatma çabasına desteğinden dolayı teşekkür ettiği Başbakan Olaf Scholz ile yakın temas içerisinde olduğunu söyledi.

“Şimdi Türkiye’ye, Ankara Kıbrıs sorununu çözerse AB-Türkiye ilişkilerinde gelişme için somut adımlar gündeme getirebilecek olumlu mesaj veriyoruz.” İfadesini kullanan Hristoduldis Scholz’un, Türkiye’nin BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilci atamasını kabul etmesi için yaptığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.