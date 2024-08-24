Fileleftheros Avrupa’nın diğer devletleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelirken Rum yönetiminin, enerji bağımsızlığına yönelik bütün senaryolarının doğal gaza dayandığını ancak ülkeye doğal gaz gelişindeki belirsizliğin elini-kolunu bağladığını yazdı.

Habere göre Rum yönetimi 2025’teki muafiyet başvurusunu, AB’nin Endüstriyel Emisyonlar (Kapsamlı Kirlilik Önleme ve Kontrol) ile ilgili 2024/1785 sayılı emirname maddesinden yararlanarak yapacak. 2029’dan sonra santrallerin çevresel gereklere uygun yakıt üniteleriyle işlemesi gerekiyor ve o zamana kadar mazot yakılmasından kaynaklı kirlilik için milyonlarca euro ceza ödemeye devam edilecek.