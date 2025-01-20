Rum yönetimi, tek yanlı ilan ettiği MEB’in 5’inci parselindeki “İlektra” hedefinde Exxon Mobil tarafından başlatılacak sondaj için 19 Ocak – 19 Haziran dönemini kapsayan süre için Navtex yayımladı. Sondajı “VALARIS DS-9” isimli 5’inci nesil sondaj gemisi gerçekleştirecek.

Alithia ve diğer gazetelere göre Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu VALARİS DS-9’un halen Exxon Mobil -Quatar Energy konsorsiyumun lisans sahibi olduğu 5’inci parselde bulunduğunu açıkladı.

Papanastasiu, sondajın başlama tarihinin, sondaj gemisinin doğru koordinatlara yerleştirilmesine bağlı olduğunu kaydetti. 5’inci parsel için ilan edilen Navtex’in geçerli olduğu sürenin tam olarak kullanılmasına gerek kalmayacağını belirten Papanastasiu’ya göre sondaj sonuçlarının şubat sonunda öğrenilmesi, yataktaki doğal gaz rezervinin değerlendirilmesinin ardından resmi açıklamanın mart sonunda yapılması bekleniyor.

Gazete, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki analizcilerin “5’inci parseldeki sondajın Amerikan petrol şirketi Exxon Mobil tarafından yapılacak olmasının, Türkiye’nin müdahale planlarını bozacağı ancak bazı eylemlerde bulunma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmayacağı” kanaatinde olduklarını yazdı.

Habere göre Exon Mobil-Quatr Energy konsorsiyumunun yaklaşık 2 bin 500 metrelik bir sondaj başlatacak. VALARIS DS-9 isimli beşinci nesil sondaj gemisi, uzmanlara göre Nil Deltası’na kadar uzanan güneydoğu koridoru bölgesine uzanan “İrodot” havzasına en yakın bölgedeki jeomorfolojik rölyefi keşfetmek için sondaj yapacak.

5’inci parselin sismik verilerinin, Mısır’daki "Zohr" tipi büyük bir yatağı gösterebilecek nitelikler ortaya koyduğu kaydedilen haberde bilgi sahibi kaynakların, potansiyel olarak 15-30 tcf (trilyon ayak küp) doğal gaz yatağı bulunabileceği görüşünde olduğu belirtildi.

Haravgi haberi, “Kıbrıs Cumhuriyeti 5’inci Parselde Sondajlar İçin Navtex Yayımladı… “İlektra’daki çalışmalar Sebebiyle 19 Haziran’a Kadar Geçerli” başlıklarıyla aktardı.