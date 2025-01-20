Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Başkanı Hasan Yılmaz Işık, hükümete tüketim ürünlerindeki vergi, fon ve gümrük vergilerinin acilen düzenlenmesi yönünde çağrı yaptı.

Işık yazılı açıklamasında, Güney Kıbrıs Rum piyasasına kayan ticaret konusunda hükümete uyarıda da bulundu.

Tüketim ürünlerindeki vergi, fon ve gümrük vergilerinin Güney Kıbrıs’a oranla 3-5 kat daha yüksek olduğunu belirten Işık, KDV ve stopaj vergileri gibi çifte vergilendirmelerin esnaf, ticaret erbabı, üretici ve özel sektör mensuplarını rekabet edemez hale getirdiğini kaydetti.

Tüketim ürünlerindeki vergi, fon ve gümrük vergilerinin Güney’deki oranlara çekilmesi gerektiğini ifade eden Işık, AB Gümrük Birliği kapsamında olan vergilerin de tamamen kaldırılmasını istedi.