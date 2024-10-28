AB’deki gıda güvenliğindeki zorluklar konusunun ele alındığı AB Tarım ve Balıkçılık Bakanları Konseyi’nde konuşan Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu “KKTC’den hayvan hastalıklarının yayılması riskinden” söz etti.

Fileleftheros’un haberine göre Panayotu 21-22 Ekim’de Lüksemburg’da gerçekleştirilen toplantısında Güney Kıbrıs’ın "coğrafi üretime zarar veren düşmanlardan ve bitki hastalıklarından kaynaklanan özel sorunlara" değindi.

Gazete Rum yönetiminin iklim değişikliği kaynaklı arazi bozulmaları ve çölleşmenin gıda güvenliği açısından taşıdığı risklere karşı aldığı önlemlere değinen Panayotu’nu, alınan önlemler çerçevesinde “KKTC’den hayvan hastalıklarının yayılması risklerine karşı aldığı önlemlerden” de söz ettiğini yazdı ancak bu konuda detay vermedi.

Habere göre yerel üretim ürün satışlarına dayalı tedarik zinciri oluşturularak AB gıda güvenliğinin ve tarımsal rekabet gücünün desteklenmesi gereğine de işaret eden Rum Bakan Rum yönetiminin, kontrol araçları ve mekanizması kurulması ve özellikle besiciliğe, gıda arzına ve kamu sağlığına büyük olumsuz etkileri olan hayvan hastalıklarıyla mücadele ile ilgili Fransa ve İspanya belgesine destek verdiğini anlattı.

Gazete Lüksemburg’daki konsey toplantısında 11-18 Kasım’da Limasol’da gerçekleştirilecek Uluslararası Komite’nin Atlantik Balıklarını Koruma Komitesi (ICCAT) ve 2025’te gerçekleştirilecek Baltık Denizindeki balıkçılık olanakları konulu toplantıların da ele alındığını yazdı.