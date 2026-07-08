Cyprus Mail ve diğer internet gazeteleri, Letimbiotis’in bugün yaptığı açıklamada, saldırının İsveç pasaportlu bir grup turist tarafından yapıldığını, bu nedenle saldırının arkasında "Ulusal, ırksal ya da mezhepsel bir unsur bulunmadığını” söyledi.

Saldırıyı kınadıklarını ve olayla ilgili İsveç pasaportlu dört gencin tutuklandığını hatırlatan Letimbiotis, “Açıklamalar veya imalar Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların bir arada yaşamasını baltalamamalıdır” ifadesini kullandı.