Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Fon der Leyen’i dün telefonla arayarak NATO zirvesi çerçevesinde bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede Erdoğan’a iletilmesini istediklerini aktardığını açıkladı.

Rum radyosu ve internet gazetelerine göre bugünkü Bakanlar Kurulu sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Letimbiotis, Erdoğan ile bugünkü görüşmesini ve NATO toplantısı çerçevesinde yapacağı diğer bütün temasları kapsamlı gözden geçirmek üzere önümüzdeki hafta Hristodulidis ile Leyen arasında görüşme ayarlanmaya çalışıldığını söyledi.

Letimbiotis, “Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde ilerlemenin Kıbrıs sorunundaki ilerlemeyle bağlantılı olduğunu iddia ederek, Avrupa kurumları başkanlarının Ankara’da Erdoğan ile yapacakları görüşmelerin özellikle Kıbrıs sorunu açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Bugünkü Erdoğan-Leyen görüşmesinin gündeminde Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme konusunun olacağına işaret eden Letimbiotis “Nasıl ilerleyeceği çok somut şekilde belirlenen bu ilerlemenin odağında Türkiye’nin Kıbrıs kökenli yükümlülükleri var. TC-AB ilişkilerinde ilerleme, Kıbrıs sorunundaki ilerlemeyle tamamen bağlantılıdır.” dedi.

Letimbiotis’e Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden yakınlaşması, F-35 savaş uçakları ve ABD-Türkiye savunma iş birliği ve bunların Kıbrıs’ı etkileyip etkilemeyeceği de soruldu. Letimbiotis “Elbette, göreceğiz. Takip ediyoruz. Biz uluslararası hukuku önceliyoruz.” dedi.