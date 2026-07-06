Politis’in haberine göre, Rum polisi cumartesi gecesi 511 aracı kontrol etti, 652 sürücü ve yolcu ile 58 iş yerini denetledi. Bu çerçevede; 96’sı aşırı sürat olmak üzere 329 trafik suçu rapor edildi. Yapılan 291 alkol testinden 30’u ve 10 uyuşturucu testinden 6’sı ise pozitif çıktı. Kontroller sırasında 22 araç trafikten men edildi.

-“Boş evlerden klima ve güneş termosifonu çaldılar”

Aynı gazete, yine cumartesi gecesi Limasol'da üç evi açmak ve sirkat suçundan üç kişinin tutuklandığını yazdı.

Habere göre, bir sitede üç evin de sahibi olan 65 yaşındaki şahış, boş evlerinden 5 klima ve kompresör ile güneş termosifonlarının çalındığı ihbarında bulundu. Polis, olayla ilgili 23, 21 ve 18 yaşındaki üç kişiyi gözaltına aldı.

-“Alkollü sürücü kaçarken polise çarptı”

Cumartesi gecesi yapılan polis kontrolleri haberini; “Saatli Bombalar Yollarda” başlığıyla aktaran Alithia, Ay. Napa’da, polis kontrolünden kaçmak isteyen 23 yaşındaki sürücünün ters şeritte sürat yaptığını ve önce polise, ardından da park halindeki bir araca çarparak durduğunu aktardı. Yaralanan polisin hastaneye kaldırıldığı, ayakta tedavi edilerek ardından taburcu olduğunu, 23 yaşındaki gencin alkol testinin ise pozitif çıktığı bilgisini verdi.

-“Sokakta yürürken kapkaç mağduru oldu”

Aynı gazete 20 yaşındaki bir şahsın, Limasol’da sokakta yürüdüğü sırada, motosikletle yanına yaklaşan üç kişi tarafından darp edilerek, içinde cep telefonu ve 50 euro parası bulunan çantasının çalındığını yazdı.

-“Gülme gazı tasarrufu”

Yine Alithia, Ay Napa’da 23 yaşındaki bir kişinin, başkalarına satmak niyetiyle tasarrufunda 20 tüp azot oksit (gülme gazı) bulundurmaktan tutuklandığını yazdı.