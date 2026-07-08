Politis gazetesi manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, aylar değil yıllar öncesinde trafik kameraları tarafından belirlenen cezaların vatandaşların eline zamanında ulaşamamasının büyük sorunlara yol açabileceğini yazdı.

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Gazete, 320 bin trafik cezasının beklemede olduğunu, bunların vatandaşların eline zamanında geçmemesinin aşırı ceza puanı birikmesi ve ehliyetlerin kaybedilmesine kadar varabileceğini belirtti. Cezaların posta dairesi tarafından dağıtıldığı ve çeşitli sebeplerden vatandaşların eline ulaşmadığı kaydedilen haberde konunun bugün Rum Meclisi Hukuk Komitesi’nde ele alınacağı da aktarıldı.