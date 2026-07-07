Alithia gazetesi, soyguncunun kuyumcu dükkanına girerek, 73 yaşındaki sahibine silah doğrulttuğunu ve kendisine direnen 73 yaşındaki adamın başına silahla vurarak onu yaraldığını yazdı.

Haberde soyguncunun daha sonra dışarıda kendisini bekleyen bir araçla kayıplara karıştığını kaydedildi.

Kuyumcu dükkanının sahibinin ise hastaneye kaldırıldığını ve yarasına pansuman yapılmasının ardından taburcu olmasının beklendiğini kaydeden gazete, Rum polisinin soyguncunun kayıplara karıştığı ve içerisinde bir kişinin daha bulunduğu mavi aracı aradığını ekledi.