Deniz ve denizcilik araştırmaları, inovasyonu ve teknolojik geliştirmede mükemmellik merkezi olarak faaliyet gösteren Rum Deniz ve Denizcilik Enstitüsü’nün (CMMI) geçen eylül ayında kurduğu ilk spinout şirketi Nautonomy Ltd üzerinden askeri ve sivil maksatlarla kullanılabilecek insansız deniz araçları (İDA) üreteceği haber verildi.

Haberi “Kıbrıslı Bilim İnsanları İnsansız Deniz Araçları Geliştiriyor… Savunma, Güvenlik ve Deniz Bölgelerinin Korunması İçin Kullanılabilecek – Nautonomy Ltd’in İddialı Planları” başlığıyla aktaran gazete Nautonomy Ltd kurucularının İDA (insansız deniz aracı) sistemi geliştirdiğini ve bu teknolojiyi ticarileştirmek istediklerini yazdı.

Gazete, 2020 itibarıyla 65 bilim insanı çalıştıran ve Larnaka’da üç tesis kuran CMMI’nin Oroklini’deki tesisini, Avrupa Savunma Örgütü Müdürü Andre Denk’in de ziyaret ederek yeni şirketin planlarıyla ilgili bilgi aldığını yazdı.

Habere göre CMMI CEO’su Zaharias Şokuros, Denk’ten sonra tesisi ziyaret eden Fileleftheros muhabirine tank ve uçak üretemeyeceklerini ancak CMM ve Güney Kıbrıs olarak İDA üretebileceklerini, bunu Denk’e de izah ettiklerini söyledi. Denk’in de Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın da memnuniyet belirttiğini anlatan Şokuros Savunma Bakanlığı ile bu teknolojiyi savunma maksadıyla nasıl geliştirebileceklerini görüşmekte olduklarını söyledi.

Şokuros bunun, baştan beri CMMI’nin ilgi duyduğu bir alan olduğuna ve bu nedenle deniz robotiği, otonom deniz (su üstü ve su altı) araçlarıyla ilgilendiğini belirterek, “aslında CMMI’de oluşturulan İDA teknolojisinin ticari açıdan kullanılması söz konusudur.” dedi.

İDA’ların ilk aşamada polis, Savunma Bakanlığı, Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından kullanılabileceğini, ayrıca deniz izleme ve koruma altındaki deniz alanlarının korunması gibi askeri olmayan maksatlarla da kullanılabileceğine işaret etti.

Gazete, Nautonomy Ltd şirketinin kurucuları elektrik mühendisi Hristos Keleşis ve yazılım mühendisi Hristos Konnstantinidis’in daha önce Kıbrıs Enstitüsü'nde çalıştığını ve ürettikleri onlarca İHA’nın (insansız hava aracı) Rum Orman Dairesi ve RMMO’ya satıldığı bilgisini verdi.

Habere göre Keleşis ve Konstantinidis Nautonomy Ltd İDA’ların ulusal güvenlik, sınırların gözetlenmesi, düzensiz göçmen girişinin kontrolü gibi alanlarda uzaktan izleme olanağı sağlayabileceğini, kritik altyapıların korunmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Konstantinidis İDA’ların uzaktan kumanda veya bilgisayar ile kontrol edilebileceğini belirterek, “Bir İDA motoruna bağlı olarak birkaç saat veya birkaç gün denizde bulunabilir. Şirketin hedefi bu sistemi tekne ile paket olarak satmak.” dedi.

Tekneleri kendilerinin de yapabileceğini veya CMMI gibi bir örgüt tarafından ya da yurt dışındaki iş birlikçiler (tekne üreticileri) tarafından da yapılabileceğini belirten Keleşis ise “Sistem gerek konvansiyonel enerji türündeki gerek sıfır atıklı tekneyi kontrol edebilir.” dedi.