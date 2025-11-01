Rum Milli Muhafız Ordusu’na gönüllü olarak sadece tek bir kadının başvurduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Milli Muhafız Ordusu’na gönüllü olarak katılmaya ilgi gösteren iki kadından sadece birinin, dün başvuruda bulunduğunu yazdı.

Haberi “Komedinin Son Perdesi” başlıklı haberinde Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait Limasol’daki kışlaya dün sadece bir kadının gelerek ilgili işlemleri başlattığını yazdı.

Habere göre 22 yaşındaki bahse konu kadın, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada askerliğe profesyonel olarak ilgi duyması nedeniyle başvurduğunu ifade etti.

Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Hristos Pieris ise yaptığı açıklamada RMMO için önemli bir gün olduğuna dikkati çekerek ilk kez bir kadının gönüllü olarak askerlik yapacağını belirtti.

(FK/YIL)