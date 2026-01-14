Haravgi gazetesi, Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın, dün Larnaka’daki Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi’nde, Avrupa ve ulusalar arası basınla bir araya geldiğini ve açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Palmas, Güney Kıbrıs’ın, AB Konseyi dönem başkanlığının kritik deniz alt yapılarının korunması, Avrupa Deniz Güvenliği Stratejisinin, AB üyesi ülkelerle iş birliği içerisinde uygulanması için Avrupa’daki deniz güvenliği alanındaki iş birliğini güçlendirmek için çalışacağını ifade etti.

Palmas, Limasol Limanı, Mari Deniz Üssü’nün geliştirilmesinden söz ederken bunu, stratejik öneme sahip proje olarak nitelendirdi.

Palmas, Mari’deki deniz üssünün, Güney Kıbrıs’ın savunma alt yapısının en önemli dayanaklarından biri olduğuna dikkati çekti.

Palmas konuşması sırasında Güney Kıbrıs’ın coğrafik konumunun, stratejik önemini de vurguladı.