Rum polisinin dün sabah gerçekleştirdiği iki operasyon sonucunda toplam 14 kişinin tutuklandığı ve bu kişiler arasında bir de Kıbrıslı Türk kökenli şahıs bulunduğu öne sürüldü.

Lefkoşa Rum polisinin dün sabah altı evde arama yaptığını ve bunun sonucunda 3 kişinin tutuklandığını yazan Fileleftheros gazetesi, tutuklanan kişilerden ikisinin Suriye, birinin de Kıbrıs Türk kökenli olduğunu öne sürdü.

Kıbrıs Türk kökenli şahsın tasarrufundaki büyük miktarda tütün ürünü yasaklı ilaçlar yüzünden tutuklandığını yazan gazete, daha sonra hipodromda gerçekleştirilen operasyonda ise 11 kişinin ödenmemiş para cezaları yüzünden tutuklandığını ekledi.