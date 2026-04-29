Haravgi gazetesi, raporda, Rum göçmenlerin mülkiyet kayıplarının ilk kez açık şekilde tanındığını ve tazminat mekanizmasının oluşturulması için kapı aralandığını yazdı.

Gazete, rapora göre AB bütçesinin yaklaşık yüzde 1,27’sine denk gelen yeni mali çerçevede, bu tazminatların nasıl finanse edileceğinin ve uygulanacağının ilerleyen müzakerelerde netleşeceğini kaydederek, Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi arasında başlayacak görüşmelerde, uzlaşı aranacağını belirtti.

Habere göre raporda, savunma ve rekabet edilebilirlik gibi yeni önceliklere kaynak ayrılması planlanırken, uyum politikaları ve tarım fonlarının da korunması hedefleniyor.

Gazete, DİSİ ve Avrupa Halk Partisi (ELK) Milletvekili Mihalis Hacıpandelas’ın, raporda özellikle Rum göçmenlerin mülkiyet haklarının resmen tanınmasının “tarihi bir adım” olduğunu savunarak, 1974’ten bu yana süren mülkiyet sorununa AB düzeyinde çözüm arayışının güçlendiğini söylediğini yazdı.