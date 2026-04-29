Rum Narkotik Polisi’nin (İKAN) dün Baf’ta düzenlediği operasyonda 1 kilo 30 gram kokain, 150 gram esrar, metamfetamin ve 3 bin 60 euro nakit para ele geçirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, 28 yaşındaki bir kişinin kullandığı aracı durdurduğunu ve araçta yaptığı aramada, bahsi geçen uyuşturucu maddeleri bulduğunu yazdı.

Gazete, 28 yaşındaki şahısla birlikte araçta bulunan 32 yaşındaki iki kişi ile 18 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldığını ve Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan şahıslar aleyhinde 8’er gün tutukluluk kararı verildiğini kaydetti.