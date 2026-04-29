Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, ASEAN-AB Bakanlar Zirvesinde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Kombos, ASEAN ile ortaklık ilişkisinin güçlendirilmesini istediklerini kaydederek; ASEAN ve AB’nin, BM tüzüğüne, uluslararası hukuka, uluslararası meşruiyet, devletlerin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem verdiğini belirtti.

Kombos, Güney Kıbrıs’ın ASEAN-AB ilişkilerinin geliştirilmesine mutlak şekilde destek verdiğini de ifade etti.

Kombos Rum Yönetimi’nin yakın zamanda ASEAN Dostluk ve İş Birliği Anlaşması’na yakın zamanda katılması, Avrupa ve Güney Doğu Asya eko sistemlerinin birbirine bağlanması, Mavi Ekonomi çerçevesinde sinerjilerin geliştirilmesi, ASEAN ülkeleriyle insani yardım ve tahliye operasyonlarında iş birliği de dahil olmak üzere belirli inisiyatifler aracılığıyla Güney Doğu ülkeleri ve ASEAN ile iş birliğinin güçlendirilmesi ile ilgili de konuştu.

Deniz güvenliği konusuna da işart eden Kombos, deniz seyir özgürlüğünün korunmasının önemini de vurguladı.

Gazete Rum Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak AB Dışişleri Bakanlarının ASEAN-AB ilişkilerinin ileriye götürülmesi konusunu değerlendirdiklerini belirtti.