Rum polisi, İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın, aranan kişiler listesindeyken Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunun nasıl ve neden yenilendiğini araştırıyor.

Politis gazetesi “Pasaportla İlgili Hatayı Arıyorlar” başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum polisinin neyin yanlış gittiği ve Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın aleyhinde iki tutuklama emri varken Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu nasıl aldığı konusundaki araştırmasının gelişme halinde olduğunu yazdı.

Habere göre, Rum polisi basın sözcüsü Hristos Andreu ise açıklamasında, İtalya’da tutuklanmasının ardından Kürşat’ın Roma’ya Larnaka veya Baf havalimanlarından gidip gitmediğinin araştırılması için bir polis memuru atandığını ifade etti.

Kürşat’ın İtalya’ya Larnaka havalimanından gittiği iddiasının yapılan araştırmanın ardından çürütüldüğünü ifade eden Andreu, yürütülen araştırma çerçevesinde Kürşat’ın herhangi bir belgeyi nasıl aldığının da araştırıldığını kaydetti.

Kıbrıslı Türk avukatın arandığı esnada bunca yıldır yaptığı seyahatlerde seyahat ettiği yere bağlı olarak KKTC ya da Kıbrıs Cumhuriyeti belgeleri kullandığı belirtildi.