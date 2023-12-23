Rum Polis Genel Müdürlüğü, polis teşkilatı içerisinde yolsuzluğun, kadrolaşmanın ve teşekkül oluşturmanın önüne geçmek için zorunlu tayin uygulaması başlattı.

Politis’in haberine göre 15 Aralık’ta yayımlanan ve derhal yürürlüğe giren yeni emirname ile belirli birimlerdeki görev süresine azamî sınır getirildi. Azami görev süresine ulaşanlar başka görevlere zorunlu tayin edilecek.

Gazete, emirname ile zorunlu tayin için belirlenen azami görev süresi için birkaç da örnek verdi. Buna göre Narkotik Şube izleme ve araştırma birimi, Bilgi Analiz ve yönetim biriminde 7 yıl; Pasaport kontrol merkezi ve yabancılar ve Muhaceret birimi ile Telif hakkı suçlarıyla mücadele biriminde 5 yıl çalışanlar zorunlu başka yere tayin edilecek.