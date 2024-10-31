Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) üyesi Rum milletvekillerinin, 5 Kasım’da yapılacak olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) genel seçimini izlemek üzere gözlemci statüsüyle ABD’ye gideceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, gözlemci heyetinde AGİT üyesi 40’tan fazla ülkenin 150’den fazla milletvekilinin yer alacağını ve heyete, Rum Meclisi’nden İrini Haralambidu, Kiriakos Hacıyannis ve Hristos Senekis’in katılacağını yazdı.

Gazete, gözlemci heyetin, seçim sürecinin 1990 Kopenhag Belgesi’nde öngörülen taahhütlere ilişkili değerlendirmesini yapmayı hedeflediğini kaydetti.