Rum Meclisi’nin dünkü oturumunda Gazze için kararın çıkartılmamasının ülke adına utanç verici olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi “Gazze İçin Meclis Kararı: Yazıklar Olsun Size!” başlıklı haberinde, AKEL tarafından Gazze’deki gelişmeler konusunda sunulan kararın, DİSİ’nin hükümet partileri (DİKO, DİPA ve EDEK) ve ELAM iş birliğiyle engellendiğini yazdı.

DİSİ, hükümet partileri ve ELAM’ın karar içerisinde Filistin halkı ve İsrail’in suçlarına yönelik tüm ifadeleri bloke ettiğini yazan gazete, DİKO’nun daha sonraki girişimiyle AKEL’in sunduğu karara zıt olan başka bir kararın onaylandığını ancak bunun içerisine “Filistin”, “Filistinliler” gibi ifadelerin dahil edilmediğine dikkat çekti.

Habere göre, onaylanan kararda İsrail’in suçlarının kınanması için hükümete yönelik tavsiyede çıkarıldı.

Gazete, meclisin- aynı parti kombinasyonuyla- üçüncü kez, İsrail’in suçlarının örtbas edilmesini sağladığına da dikkati çekti.