Güney Kıbrıs’ta Baf’ta meydana gelen bir olayda 35 yaşındaki Arap kökenli bir şahsın tasarrufunda çok sayıda tütün ürünü ele geçirildiği belirtildi.

Şahsın tasarrufunda bir buçuk kilo ağırlığında 29 paket tütün, 550 gram ağırlığında nargile tütünü, sekiz paket sigara ve 10 karton sigara ele geçirildiğini yazan Alithia, tespit edilen ürünlerin büyük olasılıkla KKTC’den geldiğini ve vergilerinin de ödenmediğini iddia etti.

35 yaşındaki şahsın polis tarafından tutuklandığını ve gümrük dairesi tarafından kendisine 2 bin 500 Euro ceza kesildiğini yazan gazete, şahsın cezayı ödemesinin ardından serbest kaldığını ekledi.