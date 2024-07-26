Hayatlarını cinsel içerik üreterek kazanan Polonya uyruklu bir çiftin, Güney Kıbrıs’taki Kurion antik kentinde çektikleri bir videoyu internet sitelerine yüklemeleri sonrası Rum polisi soruşturma başlattı.
Alithia gazetesi, Arkeoloji Bölümü Müdürü Yorgos Yeorgiu’nun konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, Polonya uyruklu çiftin Kurion Antik kentinde çektikleri videoyla kültürel mirasa saygısızlık yaptıklarını, konunun Rum polisine aktarıldığını söylediğini yazdı.
Yeorgiu, kültürel miras ve tarihi alanlardaki güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiğini de vurguladı.
Kaynak: rss