Güney Kıbrıs’ta son dönemlerde viral hastalıklarla birlikte Kovid-19 vakalarında artış görüldüğü belirtildi.

Filelelftheros gazetesi “Κιbrıs Sıcak ve Virüslerin Çemberinde” başlıklı haberinde, yaşanan sıcaklarla birlikte onlarca korona, mide-bağırsak iltihabı, çocuklarda Coxsackie virüsü (el ve ayak hastalığı), streptokok, tüm yaşlarda bronşit ve solunum yolu enfeksiyonlarının görüldüğünü ve bunlarda artış olduğunu yazdı.

Gazete, vakaların artmasıyla sağlık birimlerinin gelen vakalara hizmet edebilmek adına alarma geçtiğini belirtti.

Gerek çocuklarda, gerekse yetişkinlerde görülen korona vakalarında da son dönemlerde artış gözlemlendiğini belirten gazete, enfeksiyonlarda da artışın söz konusu olduğunu yazdı.