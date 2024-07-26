Ara bölgede mahsur kalan sığınmacılarla ilgili İngiltere'nin Guardian gazetesinde yayımlanan haber, Kıbrıs Rum basınında da yer aldı.

Haberi “Kıbrıs’ın Ara Bölgesindeki 'Açıkta Kalmış' Siyasi Sığınmacılarla İlgili Guardian’ın Haberi” başlığıyla veren Haravgi, Guardian'ın “Kıbrıs’ın ara bölgesinde açıkta kalan 53 siyasi sığınma başvuru sahibinin zor günlük yaşantısından” söz ettiğini belirtti.

İngiliz gazetesinin, dayanılmaz koşullarda yaşayan bu kişilerin Kamerun, Suriye, İran, Irak ve Sudan’dan geldiğinden bahsettiğini belirten gazete, haberde ayrıca batılı ülke elçiliklerinin temsilcilerinin bu “kampa” yapacakları ziyaretten söz ettiğini yazdı.

Haberde ayrıca konuya sürdürülebilir bir çözüm bulması için de Birleşmiş Milletler'e çağrı yapıldı.

Habere göre İngiliz gazetesi ayrıca, Lefkoşa Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi ve aynı zamanda Avrupa Ofisi Yöneticisi Nikos Trimikliniotis’in, Rum hükümetine, ağır bir insan hakları ihlalini oluşturan sığınmacılara yönelik cezai muamele suçlamasında bulunduğundan da bahsetti.

İngiliz gazetesi, Hristodulidis hükümetinin, sığınmacılar konusunda katı bir tutum sergilediğinden ayrıca “denizdeki uzaklaştırmalardan” (deniz yoluyla gelen sığınmacıların uzaklaştırılmasından) söz etti.