Rum Meclisi’nden bir heyet Ermenistan’da Rum-Ermenistan Parlamentolar Arası Komite toplantısına katıldı.

Alithia gazetesi, Rum-Ermenistan Parlamentolar Arası Komite Başkanı Haris Yeorgiadis ve beraberindeki heyetin Ermenistan parlamentosunu ziyaret ederek Ermenistan’a yönelik destek belirttiklerini yazdı.

Ermenistan Parlamentosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Yeorgiadis, Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan’la gerçekleştirdiği görüşmede, Güney Kıbrıs ve Ermenistan’ın ortak sorunlarla karşı karşıya olduklarını iddia etti.

Açıklamaya göre heyetteki Rum milletvekilleri, Ermenistan’a yönelik desteklerini dile getirirken, Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan ise, Rum Meclisi’nin Ermenistan’a yönelik desteğini belirten bir karar daha alması ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, İrlanda’da gerçekleştirilen AB toplantısında Ermenistan’a desteğini dile getirmesinden ötürü teşekkürlerini ifade etti.