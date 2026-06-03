Politis’in haberine göre Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr Elisabet Konstantinu, yetkili birimlerin yayılma süreci ile DSÖ ve ECDC’nin yönlendirmelerini yakından takip ettiğini; ilgili protokol ve eylem planlarını güncellediğini kaydetti.

Konstantinu, şimdilik hava ve deniz limanlarında önlem almayı veya virüsün görüldüğü bölgeleri ziyaret etmek isteyen Rum vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmayı düşünmediklerini belirtti.

Gerekmesi halinde daha ileri önlemler alacaklarını anlatan Konstantinu, virüsün Güney Kıbrıs’ta görülmesi durumunda referans hastanesinin Lefkoşa Rum Genel Hastanesi olacağını açıkladı. Konstantinu konunun 5 Haziran’da, AB dönem başkanı olarak olağanüstü çağırdıkları Sağlık Bakanları telekonferansında ele alınacağını da söyledi.