Lübnan Enerji Bakanı Joseph Al Saddi, Lübnan ile Güney Kıbrıs’ın elektrik şebekelerinin bağlanmasını öngören projenin gündemde olduğunu açıkladı.

Al Saddi, Rum ve Lübnan hükümetlerinin, projenin sürdürülebilirliğinin tespit edilmesi amacıyla yapılacak çalışmanın finansmanı için Dünya Bankası’na başvurduğunu belirterek, hazırlanacak rapor ardından projenin sürdürülebilir olup olmadığına karar verileceğini ifade etti.

Gazete, Rum ve Lübnan Enerji Bakanlarının geçtiğimiz günlerde yaptıkları ortak açıklamada da Dünya Bankası’na yapılan ortak finansman başvurusunu duyurduklarını hatırlatırken, Al Saddi’nin ise söyleşisinin devamında, projenin hayata geçmesi durumunda Lübnan’ın sağlayacağı faydalara ilişkin sözlerini aktardı.