Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’e bugün yaptığı değerlendirmede, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretini “çok önemli” olarak nitelendirdi ve 16 yılın ardından BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’a ilk ziyaretinin olacağına dikkati çekti.

Letimbiotis, Guterres’in ziyaretine atıfta bulunarak, Genel Sekreterin amacının; Kıbrıs sorununa ilişkin gayriresmi konferansın gerçekleştirilmesinin mümkün kılınmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Letimbiotis, Guterres’in ziyaretinin ayrıca, mevcut statükoya ve durgunluğa yatırım yapanlara yönelik net bir mesajı da teşkil ettiğini belirtti.

Letimbiotis, “Türkiye’nin yapıcı bir tavır sergilemesi ve iki devlete dayalı çözüm talebinden vazgeçmesi durumunda, çok taraflı bir konferansın yaz ayı sonundan önce yapılmasının mümkün olduğunu” savundu.

Çok taraflı konferansın amacının da, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması olduğunu savunan Letimbiotis, Kıbrıs sorununa ilişkin yeni fikirleri de yorumladı.

Letimbiotis, müzakerelerin; BM Güvenlik Konseyi kararları, AB hukuku, ilke ve değerleri temelinde yapılması gerektiğini dile getirdi.

“Sigmalive” internet sitesine göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis açıklamasında ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekterinin Kıbrıs ziyareti öncesinde, siyasi parti başkanlarını toplantıya çağıracağını da ifade etti.