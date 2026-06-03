Larnaka’da "Skala” isimli Kıbrıs Türk mahallesinde ikamet eden bir kadının aracı dün sabaha yakın kundaklandı.
Fileleftheros gazetesi, 42 yaşındaki şahsa ait aracın, apartmanın park yerinde park halindeyken kundaklandığını yazdı.
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Kundaklama sonucunda araçta geniş çapta hasar meydana geldiğini yazan gazete polisin, kundaklama nedenini belirlemek amacıyla araştırma başlattığını belirtti.
Gazete polisin, Larnaka’da bahis ofisi sahibi bir kişiye ait iki araca ateş açılması olayını da araştırdığını yazdı.