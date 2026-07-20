Fileleftheros gazetesi Güney Lefkoşa’da bulunan bir süpermarkette karbondioksit sızıntısı olması nedeniyle ilgili birimlerin alarma geçtiğini, alışveriş merkezinin tedbir amaçlı boşaltıldığını yazdı.

İtfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini yazan gazete itfaiyecilerin, karbondioksit sızıntısı olduğunu tespit ettiğini gerekli müdahaleyi yaptığını belirtti.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde gümrük memurlarının, Larnaka Havalimanında gerçekleştirdiği kontroller sırasında, bir çiftin bagajında, 64 bin euro değerinde iki adet gümrüğe beyan edilmeyen lüks saat, ayakkabı ve giyim eşyası tespit ettiğini yazdı.

Gazete, bahse konu çiftin “Kıbrıs” pasaportu sahibi Ruslar olduğunu da belirtti.

Alithia gazetesi, Limasol trafik polisinin, kontrol için durdurmaya çalıştığı bir araçta, gümrüğe tabi olmayan nargile kullanımına uygun 4 kilo tütün ile 37 karton sigara tespit ettiğini, araç sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığını yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde ayrıca Υunanistan’dan gelen bir konteyner içerisindeki kargoda, 6 şişe içerisinde kannabidiol (CBD) türü uyuşturucu tespit ettiğini belirtti.

Politis gazetesi Rum polisinin ülke genelinde gerçekleştirdiği huzur operasyonu çerçevesinde 19 kişiyi çeşitli suçlardan dolayı tutukladığını yazdı.

Habere göre operasyon çerçevesinde polis, 620 araç ile araçlarda bulunan 820 kişiyi kontrol ederken 50 binada da arama yaptı.