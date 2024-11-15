Yunan gizli servisi EİP, KİP’in o döneme ait gizliliği kaldırılmış belgelere dayandırdığı raporunda, Türk ordusunun 15-20 Temmuz 1974 yılındaki hazırlıklarından haberdar olduğunu belirtti.

Politis gazetesi, “KİP, İşgal ile ilgili Türk Hazırlıklarını Biliyordu” başlıklı haberinde Yunanistan’ın gizli servisinin belgelerine atıfta bulundu.

Belgelerde hazırlık eylemleri ve Türkiye’nin askeri operasyonlara hazır olduğuna ilişkin bilgi bulunduğunu yazan gazete, Atina’ya gelen raporların gerek Kıbrıs içerisinde, gerekse Başpiskopos Makarios’a karşı yapılan darbeye reaksiyon olarak Kıbrıs’taki müdahaleyle ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hazırlıklarını gösteren Türkiye’deki hareketler ve faaliyetlerle ilgili olduğunu belirtti.

Habere göre, ilgili raporlarda 15-20 Temmuz 1974 aralığındaki günlerde yapılan hazırlıklara ilişkin ayrıntılara da yer verilirken 17 Temmuz 1974’te İskenderun’daki 9. Mekanize Piyade Tümeni’nin hazırlıklarına da vurgu yapıldı.

Öte yandan Alithia gazetesine göre, Rum eski Meclis Başkanı Yiannakis Omiru, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada EİP tarafından yayımlanan bu belgelerin, 1974’teki büyük ihaneti aydınlatan bir faaliyeti teşkil ettiğini söyledi.

Takis Hacıdimitriu ise KİPE’ye yaptığı açıklamada, gizliliği kaldırılan belgelerin, Cuntanın boşluğunu ve aynı zamanda Cunta liderlerinin, Kıbrıs’a ve Helenizm’e getirdiği yıkımı gerçekleştirmekteki zihniyetini ve yetersizliğini ortaya çıkardığını ifade etti.