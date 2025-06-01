Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Baf’ın “Timi” (Ovalık) köyünde arazisi bulunan bir Kıbrıs Türk’ün, söz konusu arazilere inşa edilen göçmen evleri konusunda yasal yollara başvuracağının açıklanması konusunda, söz konusu konutlarda ikamet eden Rum göçmenleri sakinleştirecek bir açıklamada bulundu.

Haravgi gazetesi: “İçişleri Bakanı Timi’deki Kıbrıs Türk Arazisinde İkamet Eden Göçmenleri Sakinleştirdi” başlığı altında verdiği haberinde, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, söz konusu Kıbrıslı Türk arazisine ilişkin konu başta olmak üzere, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Yoannu, “Kıbrıslı Türk taşınmazlarına ilişkin yasayı, Kıbrıslı Türk mal sahiplerinin haklarına da saygı göstererek uyguladığını” öne sürdü.

Kıbrıslı Türk taşınmazlarının göçmenlere dağıtımının “1974 işgali sonrasında ortaya çıkan barınma ve çalışma ihtiyaçlarının karşılanması için yasal ve anayasal düzenlemeler çerçevesinde yapıldığını” iddia eden Yoannu, bu düzenlemelerin geçici olduğunu ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasıyla sona ereceğini savundu.

Yoannu; “yasa dışı şekilde Kıbrıs Rum malları elde etmeyen veya yasada öngörülen kriterleri karşılayan ve Güney Kıbrıs’a yeniden yerleşme talebinde bulunan Kıbrıslı Türklerin, vasiliğin kaldırılması yönündeki taleplerinin, bu taşınmazları kullanan Kıbrıslı Rumların hakları da korunarak, olumlu karşılandığını” öne sürdü.

“Timi” köyündeki arazilerin Kıbrıslı Türk sahibi tarafından, bu arazilerdeki göçmen evlerinde kalanlara gönderilen tahliye mektuplarının hiçbir yasal dayanağı bulunmadığını” da öne süren Yoannu, “Baf Kaza Mahkemesi’nin söz konusu Kıbrıslı Türk mal sahibi ve ailesinin açtığı davada verdiği kararın bu durumla ilişkili olduğunu” ifade etti.

Yoannu; “Sonuç olarak, söz konusu evlerde ikamet eden göçmenlerin endişe etmesi gereken bir durum yoktur” şeklinde konuştu.